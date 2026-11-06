BZ: ЕП начал проверку двух депутатов из-за их связей с Россией Фото: REUTERS.

Глава Европарламента Роберта Метсола начала проверку депутатов Фернана Картайзера из Люксембурга и Томаса Гайзеля из Германии из-за неформальных встреч с Россией. Об этом пишет газета Berliner Zeitung со ссылкой на источник в ЕП.

Консультативный комитет по кодексу поведения проверяет встречи с российскими парламентариями на ПМЭФ. Картайзер 1 октября раскритиковал ЕС за «провальную политику изоляции» России, назвав её ошибочной и контрпродуктивной. Он подчеркнул, что речь идет о неформальных контактах, и считает проверку главы ЕП посягательством на свой мандат.

Гайзель подтвердил встречи с Госдумой по РФ-ЕС. Все переговоры велись прозрачно, без вмешательства. Он отверг обвинения, назвав проверку произволом.

Ранее KP.RU рассказал, что в Европе процветает русофобия. Причем в российском МИД подчеркнули, что русофобия в ЕС возведена в культ. А любое отклонение от политики, которая демонстрируется повсеместно, — это катастрофа.