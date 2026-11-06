Умер Себастьян Лелио, чилийский кинорежиссер, лауреат «Оскара»

Себастьян Лелио. Фото: IMAGO/Steve Vas / www.imago-images.de / Global Look Press

Умер Себастьян Лелио, лауреат премии «Оскар», чилийский режиссер. Об этом сообщил телеканал TVN. Отмечается, что знаменитость скончалась на 53-м году жизни.

Нужно отметить, что ничего не известно о причинах смерти. Также не рассказывается, когда пройдет прощание с режиссером.

Лелио известен фильмами «Глория» и «Фантастическая женщина». Последняя в 2018 году получила «Оскар» за лучший иностранный фильм и стала второй чилийской лентой с этой наградой (после «Истории медведя» в 2016 году). Также она была признана лучшим иберо-американским фильмом на премии «Гойя» в 2018 году.

Ранее KP.RU рассказал, что умер Тинто Брасс, скандально известный режиссер. Отмечается, что создатель «Каликулы» скончался из-за сердечного приступа.