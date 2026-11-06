МО: над территорией РФ был сбит 21 вражеский БПЛА за день 6 ноября Фото: Александр Река/ТАСС

Силы ВСУ продолжают осуществлять нападения на территории России. Сегодня, 6 ноября, в различных областях страны были нейтрализованы 21 вражеский дрон. Об этом говорится в в сообщении от Минобороны во время ежедневной сводки на официальном канале в «Максе».

Отмечается, что это данные за 12 часов – с 8:00 до 20:00. Беспилотники сбиты над Белгородской, Орловской областями, Краснодарским краем и Москвой. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее KP.RU рассказал, что ВСУ продолжают атаковывать гражданские объекты в разных регионах России. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что враг это делает с одной целью — запугать россиян и расскачать общество. Но ему это не удается. Россиян не переубедить в уверенность относительно дейтсвий ВС РФ.