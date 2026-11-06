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НовостиВ мире6 ноября 2026 19:26

Рубио вылетает во Францию: что случилось

Марко Рубио вылетает во Францию на встречу G7
Людмила МИТРОХИНА
Марко Рубио

Марко Рубио

Фото: REUTERS.

Госсекретарь США Марко Рубио посетит Париж для участия во встрече глав МИД G7. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США. Поездка главы американской дипломатии пройдет 8–10 ноября.

Полная повестка встречи Рубио с лидерами МИД G7 в Париже не уточняется. Однако Рубио не исключил, что будет обсуждаться вопрос урегулирования конфликта на Украине. Тем более, что сразу же после завершения саммита G7 пройдут переговоры России, Украины и США в Абу-Даби.

Ранее KP.RU передал слова представителя Кремля о том, что может стать главной темой переговоров в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что будут обсуждаться гарантии безопасности. Позиция Москвы остается неизменной, России важно устранить первопричины конфликта и добиться стабильного мира.