"Будем взрывать ваши самолеты": группировки атакуют европейские компании

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Европейские компании подвергаются угрозам. Злоумышленники заявили, что продолжат атаки, оповестила газета The Financial Times.

Авторы угроз сообщили в письме, что инциденты, подобные угрозам минирования самолетов будут поступать и дальше. В четверг такие уведомления затронули рейсы по всей Европе.

"То, что произошло на этой неделе, - лишь малая часть того, что ждет Европу в ближайшем будущем... очень скоро мы будем взрывать ваши самолеты, круизные лайнеры, станции метро и поезда", - подчеркнули члены группировки.

Волна сообщений о минировании добралась до редакций СМИ. 6 ноября поступили четыре новых сигнала об угрозе взрыва на борту самолетов, пролетающих над французской территорией. Все рейсы благополучно приземлились. Следователи начали расследование на фоне поступающих угроз.