"Don’t Worry Be Happy": Дмитриев обратился к Европе на фоне слов Кушнера

Дмитриев обратился к Европе с призывом не волноваться после слов Кушнера Фото: Иван МАКЕЕВ.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал заявления зятя президента США Джареда Кушнера. Представитель американского лидера анонсировал возможные договоренности в сфере безопасности в Европе с участием Москвы. Кирилл Дмитриев на этом фоне обратился к лидерам ЕС с призывом не волноваться. Такой пост он опубликовал в соцсети Х.

Спецпредставитель президента России ответил на публикацию FT, что слова Джареда Кушнера стали полной неожиданностью для европейских чиновников. Глава РФПИ сопроводил свой пост треком Бобби Макферрина.

"Европа зря волнуется. Don’t Worry Be Happy", - отреагировал Кирилл Дмитриев.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о готовящейся большой сделке по Украине. По его словам, соглашение затронет всю Европу.