На Западе заявили, что союзники США не были проинформированы о планах по архитектуре безопасности в Европе

США не уведомили членов НАТО о планах по архитектуре безопасности Фото: REUTERS.

Власти Соединенных Штатов не уведомили заранее союзников по НАТО о планирующемся соглашении по архитектуре безопасности в Европе. При формировании соглашения планируется участие России. Об этом проинформировало издание Politico.

Источники отметили, что для Европы это заявление стало полной неожиданностью. Европейцы уже провели брифинг на эту тему. Дипломаты пришли к мнению, что вопрос архитектуры безопасности не может обсуждаться, пока не завершится украинский конфликт.

"Не совсем понятно, что имел в виду Кушнер", - сообщил чиновник из страны НАТО.

Глава ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель не готов обсуждать с Россией и США архитектуру европейской безопасности. Она считает, что в регионе должна оставаться прежняя система. Эта архитектура основана на Евросоюзе и странах НАТО, заключила Кая Каллас.