Трамп заявил, что у Штатов идут хорошо дела с Ираном: что известно о переговорах

Трамп сообщил, что США вели и продолжают вести переговоры с Ираном Фото: REUTERS.

Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал о контактах США с Ираном. Он заявил, что Штаты вели и продолжают вести переговоры с Тегераном. Так Дональд Трамп сказал в беседе с журналистами.

Он заверил, что дипломатические усилия Вашингтона позволяют судам свободно перемещаться в Ормузском проливе. При этом содержание переговоров политик не раскрыл.

"Дела у нас с Ираном идут очень хорошо. Мы говорили и говорим", - оповестил Дональд Трамп.

Однако телеканал Fox News со ссылкой на осведомленные источники заявил, что Белый дом намерен возобновить операцию против Ирана. По его информации, атаки могут начаться уже 9 ноября. Телеканал пояснил, что в Белом доме 4 и 5 ноября прошли совещания, посвященные возможности возобновления боевых действий.