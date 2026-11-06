Стало известно о гибели моряков из-за войны в Иране: последний танкер атаковали в ноябре

В ООН заявили о гибели 25 моряков в Ормузском проливе из-за войны в Иране Фото: REUTERS.

Иранские военные с 28 февраля нанесли десятки ударов по судам в Ормузском проливе. ВС США также атаковали ряд танкеров на фоне эскалации на Ближнем Востоке. В результате погибли минимум 25 моряков. Об этом уведомил генсек Международной морской организации ООН Арсенио Домингес.

Он сообщил, что в последний раз танкер подвергся атакам в Ормузском проливе 5 ноября. Тогда жертвой стал моряк с судна Velos Sapphire. Всего произошло не менее 130 нападений на коммерческие суда.

"Моряки продолжают гибнуть и получать серьезные ранения, оказываться брошенными на произвол судьбы, лишаться возможности вернуться на родину, а также испытывать нехватку предметов первой необходимости", - рассказал Арсенио Домингес.

Политолог Олег Макаренко считает, что демократам выгодно, чтобы президент США Дональд Трамп погряз в войне с Ираном. Белый дом до сих пор не определился, будут ли возобновлены атаки по Исламскому государству.