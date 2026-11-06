Ватикан высоко оценил значение миссии в Алешках

Папа Римский выразил надежду, что миссия в Алешках не была единичным случаем. Фото: IMAGO/VATICAN MEDIA / Catholic P/Global Look Press

В Ватикане прокомментировали проведенную в Алешках гуманитарную операцию. Папа Римский Лев XIV надеется, что миссия не была единичным случаем. Он высоко оценил значение операции. Так Папа Римский Лев XIV сказал журналистам во время перелета.

Он поблагодарил Бога за успешную реализацию миссии в Алешках. Понтифик признал, что в настоящий момент нужно еще много сделать для урегулирования на Украине.

"Спасибо Господу, что удалось совершить гуманитарную миссию, чтобы спасти жизни, и будем надеяться, что это не единичный случай", - оценил Папа Римский Лев XIV.

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что операция помогла безопасно вывезти почти 800 человек. Она напомнила, что лично приложила усилия для организации временного прекращения огня. Первая леди США отметила, что в ходе операции 34 ребенка воссоединились с семьями.