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НовостиВ мире6 ноября 2026 21:14

Пытки ради денег: депутат Рады рассказал, сколько Киев заработал на пыточных

Нардеп Дубинский: пыточные приносят Киеву до $7,2 миллиарда
Алина КОЧНЕВА
Нардеп Дубинский: пыточные приносят Киеву до $7,2 миллиарда. Фото: Marianna Kotyk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нардеп Дубинский: пыточные приносят Киеву до $7,2 миллиарда. Фото: Marianna Kotyk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене нардеп Александр Дубинский раскрыл общие доходы Киева от пыточных. По его подсчетам, украинские чиновники получают до 7,2 миллиарда долларов в год. Так Александр Дубинский написал в Telegram-канале.

Депутат Рады добавил, что силовики признали существование тысячи пыточных на Украине. Средняя стоимость освобождения на одного человека составляет в среднем 15 тысяч долларов.

"Всё как у нацистов - у них тоже концлагеря были заточены на прибыль", - резюмировал нардеп.

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сообщил, что в каждом управлении СБУ есть пыточные. Они не имеют отличительных черт. По словам бывшего подполковника, местами под пыточные выбираются склады, тиры, подвалы и другие помещения.