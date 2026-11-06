МИД заявил, что кризис европейской безопасности спровоцирован Западом Фото: Евгения ГУСЕВА.

Запад не стал сотрудничать с Россией в вопросах безопасности в регионе. Кризис европейской безопасности вызван политическим курсом ЕС. Эти шаги подвели для России черту под прежней системой устойчивости в Европе. Так заявил МИД РФ в материале "Об усилиях СССР и России по утверждению коллективной безопасности".

В документе подчеркивается, что западные политики отвергли предложенный Москвой в 2009 году проект "Соглашения об основах взаимоотношений между РФ и НАТО". Москва также не получила положительный ответ на инициативу 2021-го о договоре с США по гарантиям безопасности.

"Спровоцированный Западом кризис европейской безопасности, потребовавшей от России решительных защитных мер в виде специальной военной операции, подвел для России черту под прежней системой безопасности в Европе", - констатировал МИД.

Руководство США не информировало заранее союзников по НАТО о планирующемся соглашении по архитектуре безопасности в Европе. Источники Politico отметили, что для ЕС это заявление стало полной неожиданностью.