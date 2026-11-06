Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика6 ноября 2026 21:23

МИД РФ: курс Запада подвел для России черту под прежней системой безопасности

МИД заявил, что кризис европейской безопасности спровоцирован Западом
Алина КОЧНЕВА
МИД заявил, что кризис европейской безопасности спровоцирован Западом

МИД заявил, что кризис европейской безопасности спровоцирован Западом

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Запад не стал сотрудничать с Россией в вопросах безопасности в регионе. Кризис европейской безопасности вызван политическим курсом ЕС. Эти шаги подвели для России черту под прежней системой устойчивости в Европе. Так заявил МИД РФ в материале "Об усилиях СССР и России по утверждению коллективной безопасности".

В документе подчеркивается, что западные политики отвергли предложенный Москвой в 2009 году проект "Соглашения об основах взаимоотношений между РФ и НАТО". Москва также не получила положительный ответ на инициативу 2021-го о договоре с США по гарантиям безопасности.

"Спровоцированный Западом кризис европейской безопасности, потребовавшей от России решительных защитных мер в виде специальной военной операции, подвел для России черту под прежней системой безопасности в Европе", - констатировал МИД.

Руководство США не информировало заранее союзников по НАТО о планирующемся соглашении по архитектуре безопасности в Европе. Источники Politico отметили, что для ЕС это заявление стало полной неожиданностью.