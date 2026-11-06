Путь для ВСМ Москва-Петербург прошел испытания на скорости 230 км/ч

Специалисты РЖД завершили первый этап тестирования пути для ВСМ Москва-Петербург Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В России продолжают работу над созданием высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Специалисты РЖД завершили первый этап тестирования пути для ВСМ. Так говорится в сообщении пресс-службы Российских железных дорог.

Испытания успешно провели на экспериментальном участке полигона Саблино - Тосно в Ленобласти. Поезд "Сапсан" за это время выполнил 210 рейсов. Из них 130 пришлись на движение по прямому участку со скоростью до 230 км/ч.

"РЖД завершили первый этап испытаний верхнего строения пути для ВСМ Москва - Санкт-Петербург", - проинформировали в компании.

Вице-премьер России Андрей Никитин и глава Минтранса Дмитрий Ядров ознакомились с ходом строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Они осмотрели объекты строящейся магистрали на участке от Зеленограда до Твери.