Антикоррупционный суд Украины арестовал генерала СБУ по делу "Карфаген"

На Украине арестовали генерала СБУ Дуку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Фигурант дела "Карфаген" - замначальника департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука - арестован. Генерал будет содержаться под стражей. Такое решение вынес высший антикоррупционный суд Украины, говорится в Telegram-канале САП.

"Следственный судья ВАКС рассмотрел ходатайство детективов НАБУ и применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 65 млн гривен [$1,4 млн] залога к бывшему первому заместителю начальника одного из департаментов Службы безопасности Украины", - сказано в материале.

Известно, что генерал СБУ молотком разбил два своих телефона и жесткий диск, уничтожая улики. Глава подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов отметил, что люди Сергея Дуки "держали на прицеле" сотрудников Бюро во время обысков.