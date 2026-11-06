«Страна»: Генерал СБУ Дука разбил телефоны и жёсткий диск при обыске НАБУ Фото: REUTERS.

Генерал СБУ Сергей Дука, пока его люди держали детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на прицеле, молотком разбил два своих телефона и жёсткий диск, уничтожая улики. Об этом рассказал руководитель подразделения детективов Бюро Александр Абакумов.

Ранее стало известно о попытке провести обыски у генерала Дуки. По данным «Украинской правды», сотрудники НАБУ в начале ноября пришли к начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ полковнику Антону Кравчуку, одновременно была предпринята попытка обыска у Дуки.

По словам Абакумова, во время попытки провести обыск у генерала детективов, прибывших домой к Дуке, встретили несколько вооружённых людей. Дука с подчинёнными не шли на контакт с НАБУ и использовали время, пока детективы не могли проникнуть в дом, для уничтожения улик.

«Генерал молотком разбил два своих телефона и жесткий диск», — рассказал Абакумов.

Вскоре после обысков у Дуки и Кравчука в СМИ появилась информация, что СБУ уволила двух высокопоставленных работников, ставших фигурантами дела НАБУ. Официально имена уволенных не называются.