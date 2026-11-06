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НовостиВ мире6 ноября 2026 22:22

В Парагвае объявили импичмент президенту Сантьяго Пенье: всё из-за скандала с Ueno Bank

Палата сенаторов Конгресса Парагвая объявила импичмент президенту
Алина КОЧНЕВА
Палата сенаторов Конгресса Парагвая объявила импичмент президенту

Палата сенаторов Конгресса Парагвая объявила импичмент президенту

Фото: REUTERS.

Президент Парагвая Сантьяго Пенье может досрочно покинуть пост. Палата сенаторов Конгресса объявила ему импичмент. Решение приняли на фоне скандала вокруг банка Ueno Bank. Об этом свидетельствуют кадры трансляции на YouTube-канале парламента.

Стоит напомнить, что в Ueno Bank оказались заморожены счета около 3 миллионов клиентов. Сенаторы обвинили в случившемся руководство страны. За обвинительный приговор проголосовало большинство - 44 человека.

"В соответствии с результатами голосования обвиняемый Сантьяго Пенья Паласиос признается виновным в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей и, как следствие, в силу закона отстраняется от должности президента", - сообщили во время заседания.

В США между тем ожидают объявление импичмента президенту США Дональду Трампу. На такой шаг могут пойти победившие на выборах демократы.