Посол Мирошник: Киев усилил террористическую активность перед переговорами Фото: REUTERS.

Украинские политики не хотят заключать мирное соглашение с Россией. Киев активно демонстрирует "не совсем ровное" отношение к переговорам. Он усилил террористическую активность перед встречей в Абу-Даби. На это указал посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью "Известиям".

Дипломат уточнил, что ВСУ активнее бьют по гражданскому транспорту в приграничье. Такие действия могут стать "негативным фоном" для будущей встречи.

"Косвенные подтверждения того, что Киев демонстрирует не совсем ровное отношение к планируемым переговорам, в том, что мы сейчас видим усиление террористической активности, по крайней мере, в рамках транспортной войны", - сообщил Родион Мирошник.

ВСУ ударили по автобусу в ЛНР. В результате погибли пять человек. Автобус следовал по маршруту Петровка - Луганск.