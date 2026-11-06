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НовостиПолитика6 ноября 2026 22:43

Киев провоцирует негативный фон для переговоров: теракты участились перед встречей в Абу-Даби

Посол Мирошник: Киев усилил террористическую активность перед переговорами
Алина КОЧНЕВА
Посол Мирошник: Киев усилил террористическую активность перед переговорами

Посол Мирошник: Киев усилил террористическую активность перед переговорами

Фото: REUTERS.

Украинские политики не хотят заключать мирное соглашение с Россией. Киев активно демонстрирует "не совсем ровное" отношение к переговорам. Он усилил террористическую активность перед встречей в Абу-Даби. На это указал посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью "Известиям".

Дипломат уточнил, что ВСУ активнее бьют по гражданскому транспорту в приграничье. Такие действия могут стать "негативным фоном" для будущей встречи.

"Косвенные подтверждения того, что Киев демонстрирует не совсем ровное отношение к планируемым переговорам, в том, что мы сейчас видим усиление террористической активности, по крайней мере, в рамках транспортной войны", - сообщил Родион Мирошник.

ВСУ ударили по автобусу в ЛНР. В результате погибли пять человек. Автобус следовал по маршруту Петровка - Луганск.