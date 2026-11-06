Взрывы прогремели на юге Ирана

На иранском острове Кешм произошли взрывы. Фото: IMAGO/Mohsen Rezaei/Global Look Press

Иранский остров Кешм вновь подвергся атаке. Зафиксировано несколько взрывов. Оперативную информацию передает канал Press TV в Telegram-канале.

Юг Ирана мог подвергнуться атаке ракет. О них сообщает агентство Tasnim. По его данным, ракеты были выпущены со стороны Персидского залива. Они упали на территории острова.

"Звук взрывов был слышен на острове Кешм", - проинформировал телеканал.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп между тем заявил, что Вашингтон вел и продолжает вести переговоры с Тегераном. Он заверил, что дипломатические усилия США позволяют судам свободно перемещаться в Ормузском проливе. Политик счел хорошими текущие контакты с представителями Ирана. Однако никакого мирного соглашения пока не заключено.