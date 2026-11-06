В России подешевел минтай

ФГУП "Нацрыбресурс": оптовые цены на минтай снизились на 5,6% Фото: Андрей РЯБЦЕВ.

В России снизились оптовые цены на минтай. В ноябре они упали на 5,6%. Сейчас оптовые цены на рыбу составляют 203 рубля за килограмм. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные мониторинга ФГУП "Нацрыбресурс".

Уточняется, что цены на минтай на Дальнем Востоке в конце сентября составляли 215 рублей за килограмм. В начале ноября они снизились до 203 рублей.

Рыба подешевела в регионе на фоне конъюнктуры мирового рынка. Минтай упал в цене также из-за хороших темпов путины.

В РФ, кроме того, заметно подешевели яблоки. Цена за килограмм снизилась на 7,5%. Она составляет в среднем 141,8 рубля. Среди подешевевших продуктов выделяют морковь, лук и капусту. Цены на них упали более чем на 4% в октябре по сравнению с сентябрем.