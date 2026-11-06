Сколько украинцев посетили Россию в 2026-м? Большинство прибывали с частным визитом

Около 18,8 тысячи украинцев въехали в Россию с начала года Фото: Михаил ФРОЛОВ.

За девять месяцев года порядка 18,8 тысячи украинцев пересекли границу с Россией. Большая часть из них прибывали в РФ с частным визитом. Об этом свидетельствуют данные статистики, транслирует ТАСС.

За аналогичный период 2025-го в Россию въехали на 6 564 гражданина Украины больше. Многие пересекают границу самолетом. Некоторые добираются до России на автомобиле или пешком.

С деловой целью в РФ в этом году въехали 547 украинцев. По работе Россию посетил 91 гражданин Украины.

За 2026 год 25 граждан США, Канады и Британии обратились к российским властям с просьбой предоставить убежище. Соответствующие ходатайства подали 11 американцев, восемь канадцев и шесть британцев. В общей сложности за три квартала года с такой просьбой обратились 3 802 иностранца. Более половины из них - граждане Украины.