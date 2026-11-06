Отец Меган Маркл не признал вину в хранении детской порнографии: его отпустили

People: отца Меган Маркл выпустили из-под ареста под залог Фото: REUTERS.

Отца жены принца Гарри Меган Маркл обвиняют в хранении детской порнографии. Он предстал перед судом во Флориде. Томас Маркл-старший не признал вину. В итоге его выпустили из-под ареста под залог, информирует издание People.

Томас Маркл-старший вернулся в пансионат для престарелых. Он пробыл под арестом сутки.

"Томас был выпущен под залог обратно в пансионат для престарелых во Флориде, где его ранее взяли под стражу", - рассказал собеседник издания.

Отцу жены принца Гарри может грозить до 20 лет заключения. Американская прокуратура уже сослалась на существование базы, доказывающей его виновность. Эти сведения предоставил сын Томаса Маркла-старшего и брат Меган Маркл - Томас Маркл-младший. Он устроил уборку в бывшем доме отца на острове Себу. Томас Маркл-младший обнаружил непристойные изображения детей.