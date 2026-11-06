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НовостиОбщество6 ноября 2026 23:32

Все адвокаты семьи Блиновской попросили ВС отменить обвинительный приговор

Адвокаты Блиновской и ее мужа попросили отменить приговор и пересмотреть дело
Алина КОЧНЕВА
Адвокаты Блиновской и ее мужа попросили отменить приговор и пересмотреть дело

Адвокаты Блиновской и ее мужа попросили отменить приговор и пересмотреть дело

Фото: Александр РОГОЗА.

Защита блогерши Елены Блиновской и ее мужа просит Верховный суд отменить обвинительный приговор. Адвокаты настаивают на пересмотре уголовного дела. Они хотят направить материалы в суд первой инстанции, пишет ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Собеседник агентства сообщил, что данное решение поддержали все адвокаты и юристы семьи блогерши. Об ответе ВС будет известно позднее.

"Адвокаты и юристы блогера и членов семьи Елены Блиновской просят Верховный суд отменить приговор в отношении нее целиком", - оповестил участник процесса.

В Мосгорсуде состоялась апелляция по делу блогерши Валерии Чекалиной. Ее судили за незаконные переводы денег на иностранные банковские счета по поддельным документам. В июле суд приговорил блогершу к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в 763 миллиона рублей. И адвокаты, и прокуратура решили оспорить этот приговор. Суд не изменил решение.