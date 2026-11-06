Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире6 ноября 2026 23:50

Полиция задержала экс-президента Парагвая Сантьяго Пенью

Сантьяго Пенья арестован по делу о крахе банка Ueno Bank
Алина КОЧНЕВА
Сантьяго Пенья арестован по делу о крахе банка Ueno Bank

Сантьяго Пенья арестован по делу о крахе банка Ueno Bank

Фото: REUTERS.

В Парагвае расследуют дело обрушения банка Ueno Bank. Там остались заморожены счета порядка 3 миллионов клиентов. На фоне разбирательств полиция задержала экс-президента Парагвая Сантьяго Пенью, пишет ABC Color.

Газета заявила, что прокуратура выдала ордер на арест бывшего главы государства. Силовики действовали в соответствии с ним.

Прокуратура выдвинула в отношении Сантьяго Пеньи обвинение в злоупотреблении доверием. Его также подозревают в причастности к хищению средств через Ueno Bank.

Палата сенаторов Конгресса ранее объявила импичмент Саньяго Пенье. Решение приняли на фоне скандала вокруг банка Ueno Bank. Сенаторы обвинили в случившемся руководство страны. За обвинительный приговор проголосовало большинство - 44 человека.