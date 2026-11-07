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НовостиПолитика7 ноября 2026 0:06

ВСУ ударили по многоэтажке в Белгороде, загорелись балконы

Беспилотник ночью атаковал многоквартирный дом в Белгороде
Алина КОЧНЕВА
Беспилотник ночью атаковал многоквартирный дом в Белгороде

Беспилотник ночью атаковал многоквартирный дом в Белгороде

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Украинские дроны совершили налет на Белгород. Один из БПЛА попал в многоквартирный дом. Пострадавших в результате удара нет. Об этом проинформировали в оперативном штабе Белгородской области.

На место ЧП прибыли сотрудники оперативных служб. Данные о последствиях будут уточняться, указано в сообщении.

"В результате детонации загорелись балконы нескольких квартир — пожарные расчёты производят тушение пожара", - оповестили в оперштабе.

ВСУ с начала года атаковали почти 350 пассажирских автобусов в российских регионах. За десять месяцев погибли десятки мирных жителей. Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник уточнил, что удары украинских военных по гражданскому транспорту стали систематическими. Киев перестал считать эти теракты чем-то жестоким, добавил дипломат.