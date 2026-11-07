Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире7 ноября 2026 0:26

Турецкий министр назвал российский газ дорогим: Анкара решила закупать ресурсы у США

Министр Байрактар: Турция снижает закупки газа РФ из-за высокой цены
Алина КОЧНЕВА
Министр Байрактар: Турция снижает закупки газа РФ из-за высокой цены

Министр Байрактар: Турция снижает закупки газа РФ из-за высокой цены

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Турецкое руководство снизило объемы закупок российского газа. Анкара сделала выбор в пользу американских энергоресурсов. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар объяснил такой шаг высокой стоимостью газа из России. Об этом он порассуждал в беседе с Turkiye Today.

Министр заверил, что Анкара не планирует полностью отказываться от российских ресурсов. Он сообщил, что Турция по-прежнему нуждается в поставках из РФ.

"Причина, по которой мы закупаем меньше газа у России и больше у США, объясняется очень просто: дело не в политике, а в цене. Российский газ чрезвычайно дорогой", - заявил Алпарслан Байрактар.

Генсек НАТО Марк Рютте признал, что европейские страны продолжают закупать огромные объемы российского сжиженного природного газа. При этом Запад регулярно критикует Вашингтон за топливную сделку с РФ.