Зеленский перед переговорами в Абу-Даби пригрозил РФ новыми атаками на НПЗ Фото: REUTERS.

Киевский глава Владимир Зеленский заслушал доклады военных. После заседания он заявил, что ВСУ будут бить по российским НПЗ. Бывший комик предупредил, что операция продолжится. Так Зеленский сообщил в Telegram-канале за три дня до переговоров по Украине в Абу-Даби.

Политик считает, что атаки на НПЗ являются ответами на удары по энергетической инфраструктуре Незалежной. Командование ВСУ готово к следующим шагам, сказал Зеленский.

"Операция против российской нефтеперерабатывающей промышленности продолжается", - прокомментировал нелегитимный президент Украины.

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель указала на нежелание Киева заключать мир с Россией. Она признала, что нелегитимный украинский лидер не заинтересован в урегулировании конфликта. Он хочет сохранить власть, констатировала Юлия Мендель.