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НовостиВ мире7 ноября 2026 0:45

"Больше не поставляется": глава МО Германии заявил, что Берлин не может помогать Киеву

Министр Писториус: ФРГ не может себе позволить поставки Patriot Киеву
Алина КОЧНЕВА
Министр Писториус: ФРГ не может себе позволить поставки Patriot Киеву

Министр Писториус: ФРГ не может себе позволить поставки Patriot Киеву

Фото: REUTERS.

Берлин не способен обеспечивать Киев системами Patriot. Немецкие власти сейчас не совершают новых поставок. Об этом объявил министр обороны Германии Борис Писториус в беседе с медиагруппой Funke.

Глава немецкого МО признал, что Берлин не может себе позволить снабжение Украины системами Patriot. Поставки будут создавать пробелы в обороне ФРГ, уточнил он.

"Германия уже поставила несколько систем и множество управляемых ракет для них. Больше сейчас не поставляется", - сказал Борис Писториус.

Сопредседатель "АдГ" Тино Крупалла отметил, что поездки нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского в Берлин дорого обходятся немецким гражданам. Политик подчеркнул, что простые жители ФРГ не понимают, зачем выделять Киеву помощь.