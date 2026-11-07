Предприятие в Орле подверглось атаке БПЛА

Производственные помещения предприятия повреждены в Орле после атаки ВСУ Фото: Иван МАКЕЕВ.

Орел ночью 7 ноября подвергся массированной беспилотной атаке. ВСУ нанесли удары по гражданским объектам. Повреждения получили производственные помещения одного из предприятий. Такими данными поделился губернатор Орловской области Андрей Клычков на канале в "Макс".

Он уточнил, что объект находится в Советском районе Орла. Власти оценивают ущерб от ночной атаки, добавил губернатор.

"Принимаются необходимые меры, направленные на локализацию и устранение повреждений", - написал Андрей Клычков.

Дроны ночью совершили налет на Белгород. БПЛА попал в многоквартирный дом. Пострадавших в результате удара нет. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники спецслужб. Ведется оценка повреждений. Известно, что при ударе загорелись балконы нескольких квартир.