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НовостиПолитика7 ноября 2026 0:52

Предприятие в Орле подверглось атаке БПЛА

Производственные помещения предприятия повреждены в Орле после атаки ВСУ
Алина КОЧНЕВА
Производственные помещения предприятия повреждены в Орле после атаки ВСУ

Производственные помещения предприятия повреждены в Орле после атаки ВСУ

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Орел ночью 7 ноября подвергся массированной беспилотной атаке. ВСУ нанесли удары по гражданским объектам. Повреждения получили производственные помещения одного из предприятий. Такими данными поделился губернатор Орловской области Андрей Клычков на канале в "Макс".

Он уточнил, что объект находится в Советском районе Орла. Власти оценивают ущерб от ночной атаки, добавил губернатор.

"Принимаются необходимые меры, направленные на локализацию и устранение повреждений", - написал Андрей Клычков.

Дроны ночью совершили налет на Белгород. БПЛА попал в многоквартирный дом. Пострадавших в результате удара нет. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники спецслужб. Ведется оценка повреждений. Известно, что при ударе загорелись балконы нескольких квартир.