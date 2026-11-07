Трамп провел переговоры по Украине и хочет продолжить их в субботу Фото: REUTERS.

Хозяин Белого дома Дональд Трамп провел телефонный разговор по урегулированию на Украине. Американский лидер отметил, что продолжит контакты в субботу, 7 ноября. Президент США рассказал об этом в беседе с журналистами.

Политик высоко оценил дипломатический прогресс по ситуации на Украине. Он заверил, что договоренности США с Россией будут масштабными и затронут всю Европу.

"Мы проводим встречи. У меня были сегодня телефонные разговоры", - оповестил Дональд Трамп.

Обозреватели The Spectator отметили, что неприязнь президента США к главе киевского режима Владимиру Зеленскому очевидна всем. Сейчас Вашингтон сосредоточен исключительно на завершении украинского конфликта, добавили эксперты. Для достижения этой цели Белый дом может порекомендовать Киеву найти другого лидера.