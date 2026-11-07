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НовостиОбщество7 ноября 2026 1:16

Муж Блиновской стал участником СВО: его уголовное дело прекратили

ТАСС: дело мужа Блиновской о неуплате налогов прекратили из-за его участия в СВО
Алина КОЧНЕВА
Дело мужа Блиновской о неуплате налогов прекратили из-за его участия в СВО

Дело мужа Блиновской о неуплате налогов прекратили из-за его участия в СВО

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Супруг блогерши Елены Блиновской Алексей Блиновский проходил обвиняемым по уголовному делу по статье о пособничестве уклонению от уплаты налогов. После оглашения решения он ушел на спецоперацию. Дело Алексея Блиновского прекратили на фоне его участия в СВО. Так рассказали в правоохранительных органах, передает ТАСС.

Известно, что муж блогерши служит по контракту. Он заключил договор с Минобороны еще в 2024 году.

"Прекращено уголовное преследование по делу об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) в отношении Алексея Блиновского в связи с его участием в специальной военной операции", - оповестили в правоохранительных органах.

Защита Елены Блиновской призвала Верховный суд отменить обвинительный приговор блогерши. Адвокаты настаивают на пересмотре уголовного дела.