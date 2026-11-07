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НовостиВ мире7 ноября 2026 1:22

Трамп заявил о небольших ударах по Ирану

Трамп: военные США ударили по зенитной установке на острове Кешм
Алина КОЧНЕВА
Трамп: военные США ударили по зенитной установке на острове Кешм

Трамп: военные США ударили по зенитной установке на острове Кешм

Фото: REUTERS.

ВС США атаковали иранский остров Кешм. Военные нанесли точечный удар по зенитной установке. Орудие выведено из строя. Такими данными поделился президент США Дональд Трамп в диалоге с журналистами.

Политик назвал удары "небольшими". По его сведениям, последняя атака совершена в ночь на 7 ноября.

"Они соорудили небольшую зенитную установку, и мы вывели ее из строя примерно за 15 минут, может быть, за пять", - рассказал Дональд Трамп.

Остров Кешм находится в южной части Ирана. В ноябре американские военные возобновили атаки по этой территории. Ночью остров вновь пострадал от действий ВС США. Зафиксировано несколько взрывов. По информации агентства Tasnim, боеприпасы были выпущены со стороны Персидского залива в направлении иранской территории. Они упали на острове.