Киев обвинил Баскова в поддержке политики России и концертах на новых территориях

Николай Басков попал в базу данных ГУР Минобороны Украины Фото: Евгения ГУСЕВА.

Певец Николай Басков оказался в базе данных Главного управления разведки МО Украины. Народный артист обвиняется Киевом в поддержке политики России. Так гласят данные на портале базы, цитирует ТАСС.

В ГУР осудили Николая Баскова за членство в движении Putin Team. На портале также отмечается, что артист регулярно участвует в массовых мероприятиях в поддержку российских военных.

Помимо прочего, певца обвиняют в участии в "Голубом огоньке" 2024 года. Там присутствовали военные ВС РФ. В ГУР также выразили недовольство концертами Николая Баскова на новых территориях.

В базе данных оказался также российский певец Стас Михайлов. Его осудили за поддержку действий РФ. Он обвинен Киевом в одобрении политики российских властей в отношении Украины.