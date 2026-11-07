Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика7 ноября 2026 1:31

Киев обвинил Баскова в поддержке политики России и концертах на новых территориях

Николай Басков попал в базу данных ГУР Минобороны Украины
Алина КОЧНЕВА
Николай Басков попал в базу данных ГУР Минобороны Украины

Николай Басков попал в базу данных ГУР Минобороны Украины

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Певец Николай Басков оказался в базе данных Главного управления разведки МО Украины. Народный артист обвиняется Киевом в поддержке политики России. Так гласят данные на портале базы, цитирует ТАСС.

В ГУР осудили Николая Баскова за членство в движении Putin Team. На портале также отмечается, что артист регулярно участвует в массовых мероприятиях в поддержку российских военных.

Помимо прочего, певца обвиняют в участии в "Голубом огоньке" 2024 года. Там присутствовали военные ВС РФ. В ГУР также выразили недовольство концертами Николая Баскова на новых территориях.

В базе данных оказался также российский певец Стас Михайлов. Его осудили за поддержку действий РФ. Он обвинен Киевом в одобрении политики российских властей в отношении Украины.