Глава аппарата сотрудников Белого дома Миллер хочет закончить конфликт в Иране: он дал совет Трампу

Глава аппарата Белого дома Миллер советовал Трампу закончить войну в Иране Фото: REUTERS.

Экс-заместитель главы аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер непублично советовал президенту США Дональду Трампу свернуть военную операцию в Иране. Сторонники жесткой линии расценили эту рекомендацию как предательство. При этом Стивен Миллер все же стал главой аппарата Белого дома, сообщает газета The New York Times.

В материале отмечается, что чиновник активно продвигал свою кандидатуру. В этот период Стивен Миллер общался с президентом США на тему Ирана. В частных диалогах он призывал завершить конфликт, рассказали источники.

Однако публично чиновник делал заявления иного характера. Стивен Миллер выступал в поддержку политики Вашингтона в отношении Ирана.

ВС США продолжают наносить удары по иранской территории. Этой ночью атаке подвергся остров Кешм.