Киркорова внесли в базу данных ГУР Минобороны Украины

ГУР Украины обвинило Киркорова в поддержке действий властей России Фото: Иван МАКЕЕВ.

"Короля эстрады" Филиппа Киркорова внесли в базу данных ГУР украинского Минобороны. Народный артист обвинен Киевом в поддержке действий российских властей. Об этом сказано на портале базы, пишет ТАСС.

Певца осудили за выступления в поддержку военных ВС РФ. Он также не высказывался против проведения спецоперации на Украине. Народный артист, помимо прочего, давал концерты на территории Донбасса.

Рэпер Тимати также попал в базу антироссийского портала. ГУР МО Украины перечислило целый ряд причин для внесения артиста в базу. Среди них указывается поддержка Тимати специальной военной операции и российских военных. Кроме того, он вместе с другими певцами исполнил песню "Путеводная звезда" и выступил на концерте "Za мир без нацизма! Za Россию! Za президента!".