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НовостиЗвезды4 ноября 2026 5:44

Тимати внесли в базу украинского ГУР

ГУР Украины внесла Тимати в антироссийскую базу данных из-за поддержки артистом специальной военной операции и российских военных
Мария СПИРИДОНОВА
Певец Тимати

Певец Тимати

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Рэпер и предприниматель Тимати (Тимур Юнусов) попал в базу антироссийского портала War and sanctions, который ведёт Главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом следует из данных ресурса.

Среди причин внесения украинская сторона называет поддержку артистом специальной военной операции и российских военных. В карточке исполнителя также указано, что он вместе с другими музыкантами исполнил песню «Путеводная звезда» и выступил на концерте «Za мир без нацизма! Za Россию! Za президента!», посвящённом Дню воссоединения Крыма с Россией. Помимо этого сказано, что в 2019 году Тимати выпустил коллекцию одежды в стиле милитари.

В базу данных антироссийского портала War and sanctions попали также два российских музыканта — певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и рэпер Macan (Андрей Косолапов). Дронова украинская сторона назвала «главным патриотическим артистом России» и «голосом специальной военной операции». Среди причин появления Косолапова в списке портала украинская разведка указала публичные заявления артиста об уходе на службу в армию и использование его популярности среди молодёжи для продвижения военной службы.