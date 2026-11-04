Тимати внесли в базу украинского ГУР

Певец Тимати Фото: Ольга ЮШКОВА.

Рэпер и предприниматель Тимати (Тимур Юнусов) попал в базу антироссийского портала War and sanctions, который ведёт Главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом следует из данных ресурса.

Среди причин внесения украинская сторона называет поддержку артистом специальной военной операции и российских военных. В карточке исполнителя также указано, что он вместе с другими музыкантами исполнил песню «Путеводная звезда» и выступил на концерте «Za мир без нацизма! Za Россию! Za президента!», посвящённом Дню воссоединения Крыма с Россией. Помимо этого сказано, что в 2019 году Тимати выпустил коллекцию одежды в стиле милитари.

В базу данных антироссийского портала War and sanctions попали также два российских музыканта — певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и рэпер Macan (Андрей Косолапов). Дронова украинская сторона назвала «главным патриотическим артистом России» и «голосом специальной военной операции». Среди причин появления Косолапова в списке портала украинская разведка указала публичные заявления артиста об уходе на службу в армию и использование его популярности среди молодёжи для продвижения военной службы.