Беспилотники атаковали Саратовскую область: есть повреждения и пострадавшие

Гражданские объекты повреждены при атаке БПЛА на Саратовскую область Фото: Иван МАКЕЕВ.

В ночь на 7 ноября украинские беспилотники ударили по Саратовской области. Целями стали гражданские объекты. Инфраструктура получила повреждения. Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в "Макс".

Воздушную опасность в регионе объявили в 03:40. Предупреждение до сих пор не сняли. На места ЧП прибыли все оперативные службы, известил губернатор.

"В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Предварительно есть пострадавшие", - сообщил Роман Бусаргин.

Повреждения также получили производственные помещения одного из предприятий в Орле. Ночью город подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. О пострадавших информации не поступало. Власти оценивают ущерб от ночных ударов.