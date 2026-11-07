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НовостиПолитика7 ноября 2026 2:41

Беспилотники атаковали Саратовскую область: есть повреждения и пострадавшие

Гражданские объекты повреждены при атаке БПЛА на Саратовскую область
Алина КОЧНЕВА
Гражданские объекты повреждены при атаке БПЛА на Саратовскую область

Гражданские объекты повреждены при атаке БПЛА на Саратовскую область

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В ночь на 7 ноября украинские беспилотники ударили по Саратовской области. Целями стали гражданские объекты. Инфраструктура получила повреждения. Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в "Макс".

Воздушную опасность в регионе объявили в 03:40. Предупреждение до сих пор не сняли. На места ЧП прибыли все оперативные службы, известил губернатор.

"В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Предварительно есть пострадавшие", - сообщил Роман Бусаргин.

Повреждения также получили производственные помещения одного из предприятий в Орле. Ночью город подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. О пострадавших информации не поступало. Власти оценивают ущерб от ночных ударов.