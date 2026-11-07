Продюсер Иосиф Пригожин попал в базу данных ГУР украинского Минобороны

Иосифа Пригожина внесли в базу данных ГУР Украины за поддержку действий России Фото: Евгения ГУСЕВА.

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин внесен в базу данных Главного управления разведки МО Украины. Информация об этом поступила 7 ноября. Продюсера добавили в антироссийскую базу по нескольким причинам, пишет ТАСС со ссылкой на материалы.

Иосифа Пригожина на Украине обвинили в поддержке действий РФ. На портале отмечается, что продюсер не выступал против политики властей России в отношении Киева.

Авторы также указали, что Иосиф Пригожин был доверенным лицом президента РФ Владимира Путина. Он входил в группу приближенных российского лидера во время выборов в 2018 году.

В антироссийский список попал артист Николай Басков. В ГУР осудили певца за членство в движении Putin Team. На портале также отмечается, что артист регулярно участвует в массовых мероприятиях в поддержку российских военных.