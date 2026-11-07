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НовостиВ мире7 ноября 2026 3:21

В Европарламенте признали поражение Запада в конфликте на Украине: прогнозы ЕС не сбылись

Депутат ЕП фон дер Шуленбург: Россия побеждает в украинском конфликте
Алина КОЧНЕВА
Депутат ЕП фон дер Шуленбург: Россия побеждает в украинском конфликте. Фото: RAINER UNKEL via www.imago-image/Global Look Press

Депутат ЕП фон дер Шуленбург: Россия побеждает в украинском конфликте. Фото: RAINER UNKEL via www.imago-image/Global Look Press

Европейские политики постепенно осознают проигрыш в конфликте на Украине. Россия уверенно побеждает. С таким признанием выступил евродепутат Михаэль фон дер Шуленбург в эфире своего YouTube-канала.

Член ЕП подчеркнул, что именно европейцы должны быть заинтересованы в разрешении украинского конфликта. Однако ЕС занял позицию войны.

"Мы говорили: "У Европы больше населения, мощнее экономика, больше войск, чем у русских. Значит, мы победим"... Теперь мы вдруг осознали, что на самом деле проигрываем", - подытожил Михаэль фон дер Шуленбург.

Премьер Эстонии Кристен Михал призвал сторонников "задушить" Россию санкциями. Он считает, что действующих ограничений против Москвы недостаточно. Премьер Эстонии посоветовал членам Евросоюза жестче действовать в отношениях с Россией.