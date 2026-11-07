Мощный пожар вспыхнул на предприятии в Ростове-на-Дону: он может затронуть соседние здания

В Ростове-на-Дону загорелся склад с маслами и полимерами на площади 8 тысяч квадратов Фото: Иван МАКЕЕВ.

Пожар произошел на складе масел и полимеров в Ростове-на-Дону. Огонь распространился на площади 8 000 квадратных метров. Тушение пожара затруднено. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В ведомстве предупредили, что огонь может перекинуться на соседние здания. О пострадавших информации нет.

"Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания. По уточненной информации, пожар произошел на складе для хранения масел и полимерных материалов", - добавили в МЧС.

Днем ранее пожар зафиксировали на предприятии в поселке на Кубани. Пострадавших и жертв в результате инцидента нет. Огонь вспыхнул в здании на территории Северского района Краснодарского края. Пожар возник при падении обломков БПЛА.