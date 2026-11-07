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НовостиПолитика7 ноября 2026 3:37

Люди пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область: повреждены дом и коммерческий объект

От атак ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека
Алина КОЧНЕВА
От атак ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека

От атак ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека

Фото: Даниил ОПАРИН.

Двое жителей Белгородской области получили ранения в результате ночной атаки ВСУ. Беспилотники ударили по многоквартирному дому в региональном центре и коммерческому объекту в Новом Осколе. Мужчины получили осколочные ранения. Об этом проинформировали в пресс-службе оперштаба Белгородской области.

Пострадавший при атаке БПЛА на дом в Белгороде мужчина отказался от госпитализации. Он получил помощь на месте после осколочного ранения.

"В городе Новый Оскол ночью беспилотник ударил по коммерческому зданию. Мужчину с осколочными ранениями мягких тканей лица, головы и рук бригада скорой доставила в Чернянскую ЦРБ", - сообщили в оперштабе.

Беспилотники также ударили по Саратовской области. При атаке гражданская инфраструктура региона получила повреждения. Есть пострадавшие.