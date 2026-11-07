Люди пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область: повреждены дом и коммерческий объект

От атак ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека Фото: Даниил ОПАРИН.

Двое жителей Белгородской области получили ранения в результате ночной атаки ВСУ. Беспилотники ударили по многоквартирному дому в региональном центре и коммерческому объекту в Новом Осколе. Мужчины получили осколочные ранения. Об этом проинформировали в пресс-службе оперштаба Белгородской области.

Пострадавший при атаке БПЛА на дом в Белгороде мужчина отказался от госпитализации. Он получил помощь на месте после осколочного ранения.

"В городе Новый Оскол ночью беспилотник ударил по коммерческому зданию. Мужчину с осколочными ранениями мягких тканей лица, головы и рук бригада скорой доставила в Чернянскую ЦРБ", - сообщили в оперштабе.

Беспилотники также ударили по Саратовской области. При атаке гражданская инфраструктура региона получила повреждения. Есть пострадавшие.