Депутат Котре: АдГ выступает против передачи ракет Taurus Украине Фото: REUTERS.

Партия "Альтернатива для Германии" вновь выступила против поставок Киеву Taurus. Депутаты призвали Берлин предотвратить передачу крылатых ракет. С таким заявлением выступил депутат от АдГ Штеффен Котре в интервью "Известиям".

Парламентарий признал, что власти ФРГ допускают вариант поставок ракет Киеву. "Альтернатива для Германии" не сможет это предотвратить.

"Нет публично подтвержденных доказательств неизбежности таких поставок. Однако, поскольку федеральное правительство держит в секрете подробности, касающиеся поставок вооружений, нельзя полностью исключать вероятность ведения подобных приготовлений", - сказал Штеффен Котре.

Глава Россотрудничества Игорь Чайка рассказал, что в ФРГ есть ряд политиков, которые осудили закрытие Русского дома в Берлине. Если они придут к власти, то будут содействовать возобновлению работы комплекса.