Маск похвалил китайские автомобили и выразил любовь к КНР

Маск назвал Китай потрясающим и выразил любовь к нему Фото: REUTERS.

Предприниматель и самый богатый человек в мире Илон Маск рассказал о своем отношении к Китаю. Бизнесмен сообщил, что любит эту страну. Он похвалил также китайские автомобили. Об отношениях с КНР Илон Маск порассуждал в интервью инвестору Рону Барону.

Бизнесмен отметил, что китайские автомобильные компании "очень хороши". Он признал, что компании Tesla было непросто добиться лидерства по продажам американских электромобилей в Шанхае.

"Китай потрясающий. Я люблю Китай, между прочим. Поездки туда вдохновляют", - поделился чувствами Илон Маск.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон собирает разведывательную информацию о Китае. Он предположил, что Пекин делает то же самое. Глава Белого дома подчеркнул, что не видит в этом повода для беспокойства.