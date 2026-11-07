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НовостиОбщество7 ноября 2026 4:28

Врач назвала главные особенности нового штамма коронавируса PJ.2.1

Инфекционист Малинникова перечислила симптомы нового штамма коронавируса PJ.2.1
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Врач назвала главные особенности нового штамма коронавируса PJ.2.1. Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Врач назвала главные особенности нового штамма коронавируса PJ.2.1. Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Сильные боли в горле и затяжная астения после болезни могут стать главными отличительными признаками нового штамма коронавируса PJ.2.1. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова.

По словам специалиста, у пациентов фиксируют особую симптоматику. «Клинические исследователи описывают, что якобы сильнее болит горло, более долгая астения после перенесенной этой инфекции сохраняется», — отметила она, комментируя особенности новой разновидности вируса.

При этом Малинникова подчеркнула, что в России разработаны современные тест-системы к существующим штаммам. По ее словам, это позволяет российским медикам оперативно выявлять вирус при любых его мутациях.

Накануне в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о возрастающем риске распространения штамма PJ.2.1 в глобальном масштабе. Этот штамм был обнаружен в мае 2026 года. Клинических данных о более тяжелых последствиях по сравнению с SARS-CoV-2 пока нет.