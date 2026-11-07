Хуситы взяли контроль над Красным морем: йеменским повстанцам пишут письма для разрешения на проход судов

WSJ: Хуситы стали контролировать над судоходством в Красном море Фото: REUTERS.

Владельцы коммерческих судов начали обращаться к йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситы) по электронной почте, чтобы получить гарантии безопасности для прохода через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники и имеющуюся в распоряжении издания переписку.

По данным WSJ, волна обращений началась после того, как в июле хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии. Судовладельцы направляют запросы в Координационный центр гуманитарных операций (КЦГО) — специальный орган, созданный движением в начале 2024 года для обработки заявок и информирования о действующих ограничениях. Хотя формально запрет на проход касается только судов, связанных с США, Великобританией и Израилем, операторы флота стремятся получить дополнительные письменные гарантии.

В суточный срок хуситы направляют ответы, в которых рекомендуют не отключать автоматическую идентификационную систему (АИС), передающую данные о местоположении и принадлежности судна. При этом международные морские ведомства настоятельно советуют компаниям воздержаться от любых контактов с КЦГО и не регистрировать в нем свои суда.

Напомним, на этой неделе «Ансар Аллах» нанес новый ракетный удар по международному аэропорту имени короля Халида в столице Саудовской Аравии, который хуситы называли своей военной целью.