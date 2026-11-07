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НовостиВ мире7 ноября 2026 4:47

В Киеве выпал первый снег и град на фоне критической ситуации с электричеством

Движение транспорта в ключевых районах Киева оказалось заблокированным
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Киеве выпал первый снег и град на фоне критической ситуации с электричеством

В Киеве выпал первый снег и град на фоне критической ситуации с электричеством

Фото: Иван Макеев.

Столицу Украины накрыла непогода. В Киеве прошли град и первый снегопад на фоне сохраняющейся критической ситуации со снабжением электричеством и водой. Об этом сообщает украинское издание «Факты ICTV».

Издание опубликовало в своем Telegram-канале видеозаписи с улиц города, на которых зафиксированы масштабные автомобильные пробки, образовавшиеся на скользких дорогах во время осадков. Движение транспорта в ключевых районах украинской столицы оказалось заблокированным.

Погода усугубила существующий коммунальный кризис. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отопление подано только в 45% жилых домов города, в то время как значительная часть жилого фонда и социальной инфраструктуры остается без стабильного электро- и водоснабжения.

Незадолго до этого появилось сообщение, что в Киеве растет недовольство городской администрацией и Виталием Кличко из-за плохой подготовки к зиме. Основные проблемы заключаются в частых отключениях электроэнергии, нехватке мобильных генераторов и устаревших водопроводных и канализационных сетях.