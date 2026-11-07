Минфин США изолировал криптобиржу MEXC Global от американской финансовой системы. Фото: Silas Stein/ dpa/ Global Look Press

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), входящее в структуру Министерства финансов США, издало распоряжение, фактически отрезающее криптовалютную биржу MEXC Global от американской финансовой системы. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе американского ведомства.

Мера принята в рамках масштабной операции «Экономический изгой». Документ вступит в силу через 30 дней после его публикации в Федеральном реестре США. С этого момента американским финансовым институтам будет полностью запрещено проводить любые транзакции и переводы средств в адрес или от MEXC Global под угрозой гражданской и уголовной ответственности.

По заявлениям Минфина США, в период с мая 2021 по май 2026 года платформа якобы обработала нелегальные транзакции на сумму не менее 16 млрд долларов, которые Вашингтон связывает с обходом санкций и киберпреступностью.

Криптобиржа MEXC Global была основана в 2018 году и входит в топ-20 крупнейших мировых платформ по торговле цифровыми активами. По состоянию на сентябрь 2026 года ее ежедневный объем торгов превышал 1 млрд долларов, а объем резервов оценивался в 5 млрд долларов.

Напомним, на прошлой неделе представители одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance сообщили о заморозке порядка 3 млрд долларов связанных с масштабной атакой активов.