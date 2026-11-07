Reuters: СМИ в Европе получили угрозы взрывов от «Михаила Андропова» Фото: Иван ВИСЛОВ.

Редакции ряда европейских СМИ получили электронные письма от лица, представившегося Михаилом Андроповым, который заявил о своей причастности к массовым ложным сообщениям о минировании пассажирских авиарейсов. Об этом пишет агентство Reuters.

Письма с угрозами нападений на транспортные объекты в различных странах Европы поступили, в частности, болгарскому телеканалу Nova TV и ирландскому вещателю RTE. В связи с полученными сообщениями руководство RTE приняло решение эвакуировать сотрудников из своих офисов. О поступлении аналогичных угроз также заявила британская телекомпания Sky.

Отправитель предупреждал о новых инцидентах, заявив, что произошедшие — «только начало». «То, что произошло на этой неделе, — лишь малая часть того, что ожидает Европу в ближайшем будущем», — сказано в разосланном телеканалам сообщении.

По данным Reuters, установить истинную личность отправителя и подтвердить его реальную связь с анонимными сигналами пока не удалось.

Напомним, в период с 3 по 6 ноября Европу накрыли три волны анонимных сообщений о бомбах на борту коммерческих лайнеров. Первая волна 3 ноября затронула не менее семи рейсов, 5 ноября угрозы поступили уже в адрес минимум 27 рейсов. На следующий день спецслужбы Чехии и Франции экстренно досмотрели 13 самолетов. Сейчас правоохранительные органы европейских государств ведут поиск отправителей ложных сигналов.