ВС РФ нанесли массированные удары по объектам ВПК и энергетики в Киеве Фото: REUTERS.

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации нанесли ночной массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК), энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным российского военного ведомства, атака производилась с применением высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности. В министерстве подчеркнули, что все пораженные цели были непосредственно задействованы в обеспечении Вооруженных сил Украины.

«Поражены объекты военно-промышленного комплекса, энергетики, транспортной инфраструктуры в городе Киеве и Киевской области, обеспечивающие ВСУ», — сказано в официальном заявлении ведомства.

Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшую неделю ВС России нанесли массированный и 11 групповых ударов, поразив предприятия ВПК Украины и логистические центры, а также 14 сухогрузов, доставлявших вооружение и военную технику.