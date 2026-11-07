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НовостиПолитика7 ноября 2026 5:50

Сила ПВО за ночь уничтожили 411 БПЛА над регионами РФ, Азовским и Черным морями

Масштабная атака БПЛА отражена над территорией 11 субъектов РФ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сила ПВО за ночь уничтожили 411 БПЛА над регионами РФ, Азовским и Черным морями

Сила ПВО за ночь уничтожили 411 БПЛА над регионами РФ, Азовским и Черным морями

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 411 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Масштабная атака отражена над территорией 11 субъектов страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Как уточняется, атаке подверглись Брянская, Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Саратовская, Самарская, Тульская области, а также Республика Крым.

Как писал сайт KP.RU, в Минобороны РФ также сообщили, что за прошедшую ночь Вооруженные силы (ВС) России нанесли ночной массированный удар по объектам ВПК, энергетики и транспорта в Киеве и области. Атака проводилась с использованием высокоточного оружия и БПЛА и нанесла поражения объектам, обеспечивающим украинскую армию.