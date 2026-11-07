Кличко заявил о повреждении Северного моста и перекрытии движения Фото: REUTERS.

В результате ночной атаки в Киеве получил повреждения Северный мост. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«В результате атаки... повреждён Северный мост», — написал градоначальник в Telegram-канале.

По его словам, в связи с инцидентом движение транспорта по мостовому переходу полностью закрыто в обе стороны. На месте происшествия работают профильные службы, которые проводят обследование конструкций для оценки масштаба разрушений. Сроки возобновления проезда автотранспорта и пешеходов в настоящее время не уточняются.

Кроме того, Кличко сообщил о новых повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры, зафиксированных в Киевской и Житомирской областях. По оценке городских властей, ситуация с энергоснабжением в самом Киеве остается крайне сложной.

Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по объектам ВПК, энергетики и транспорта в Киеве и области. Атака проводилась с использованием высокоточного оружия, а целями стали объекты, обеспечивающим украинскую армию.